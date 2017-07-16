Инженерная группа "Арей" будет судиться с рейдерами в британском суде

Юристы Инженерной группы "Арей", которая занимается ремонтом и разработкой бронетехники для ВСУ, готовят иск в британский суд в связи с захватом своего промышленного цеха на заводе "АТЕК" рейдерами.

Об этом пишет Сергей Згурец в статье для DT.UA.

Автор отмечает, что "Арей" предложил очень актуальную для ВСУ программу создания перспективной бронетехники (в частности - проекты танка "Тирекс" и БКМ "Геккон"). Разработки группы вошли в гособоронзаказ на 2017 год.

Инженерная группа, имея на руках долгосрочный договор аренды столичного завода "АТЕК", выкупила его долги и контрольный пакет акций, а потом завезла туда оборудования для достройки технологической линии по производству бронетехники и начала восстанавливать завод.

Згурец отмечает, что затем произошло неожиданное - площади предприятия были захвачены в результате рейдерской атаки. Уже восемь месяцев на его территорию не могут попасть ни сотрудники "Арея", ни представители ВСУ.

Руководство "Арея" утверждает, что с территории предприятия среди белого дня вывозится оборудование, а испытания БКМ "Геккон" и работы по созданию тяжелой БМП были фактически сорваны. Вместе с заводом была, как отмечается, захвачена и военная техника Минобороны.

"По фактам диверсии, уничтожения оборонного предприятия и кражи военной техники СБУ открыла уголовное производство, но оно никак не мешает разграблению производственных мощностей завода и подготовке строительной площадки под многоэтажки. 11 апреля 2017 начальник ГШ ВСУ В. Муженко обратился к председателю СБУ В. Грицаку с требованием решить проблему с выполнением государственных оборонных заказов инженерной группой "Арей". Но требование Муженка было полностью проигнорировано", - отмечают руководители "Арея".

Как отмечает Згурец, о ситуации вокруг "Арея" и срывах госзаказов по тяжелой бронетехнике знают и президент, и министр обороны, и начальник Генерального штаба, и генеральный прокурор, но тем не менее 8 месяцев проблема не решается.

"Европейские юристы ИГ "Арей" готовят иск в британский суд. Хотя, наверное, странно будет звучать в заморском суде: украинские оружейники в чужой стране и чужих судах пытаются отвоевать право на защиту своего же государства", - резюмирует автор.