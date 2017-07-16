Мариуполь подготовили к матчу Премьер-лиги: сыграют ФК "Мариуполь" и "Верес"

414 просмотров
Воскресенье, 16 июля 2017, 12:57

В Мариуполе состоится футбольный матч Премьер-лиги Украины между командами ФК "Мариуполь" и ФК "Верес".

Как сообщил 16 июля глава облуправления милиции Донетчины Вячеслав Аброськин, команда руководителей футбольного клуба, правоохранительные органы "делали все необходимое, чтобы в городе проходили соревнования такого уровня".

"Чтобы первый день большого футбола состоялся в Мариуполе, за 3 дня полиция Донетчины перешла на круглосуточный режим работы по обеспечению охраны общественного порядка: это работа кинологов по осмотру стадиона и прилегающей территории, усиленная работа на улицах и площадях города подразделениями полиции, в том числе и спецподразделением КОРД. Усилено несение службы на блокпостах", - сообщил Аброськин.

Местных жителей при этом просят обращать внимание на подозрительные предметы, подозрительных людей, сообщая любую информацию на 102.

Украинская правда 

Темы: Мариуполь футбол полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На меткомбинате в Мариуполе произошла авария: есть жертвы 14 июля 2017, 15:33
Боевики в четверг активизировались на Мариупольском направлении 13 июля 2017, 22:56
В Мариуполе будут дежурить усиленные наряды полиции 7 июля 2017, 04:41
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом
Сутки в АТО: 26 обстрелов, на мине подорвался боец ​​ВСУ
Макрон: Трамп может поменять решение о Парижском климатическом соглашении
Обстрелов в районе, где получил ранение Дейдей, в пятницу не было
Все новости
Здоровье

Почему летом надо менять постель каждую неделю

Одесский МКФ

Фестивальный гид от Александра Гусева