Мариуполь подготовили к матчу Премьер-лиги: сыграют ФК "Мариуполь" и "Верес"

В Мариуполе состоится футбольный матч Премьер-лиги Украины между командами ФК "Мариуполь" и ФК "Верес".

Как сообщил 16 июля глава облуправления милиции Донетчины Вячеслав Аброськин, команда руководителей футбольного клуба, правоохранительные органы "делали все необходимое, чтобы в городе проходили соревнования такого уровня".

"Чтобы первый день большого футбола состоялся в Мариуполе, за 3 дня полиция Донетчины перешла на круглосуточный режим работы по обеспечению охраны общественного порядка: это работа кинологов по осмотру стадиона и прилегающей территории, усиленная работа на улицах и площадях города подразделениями полиции, в том числе и спецподразделением КОРД. Усилено несение службы на блокпостах", - сообщил Аброськин.

Местных жителей при этом просят обращать внимание на подозрительные предметы, подозрительных людей, сообщая любую информацию на 102.

Украинская правда