Сутки в АТО: 16 обстрелов, ранен один украинский военный

197 просмотров
Понедельник, 17 июля 2017, 06:55

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 4 раза открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении из гранатометов боевики били по опорным пунктам ВСУ в Водяном и Широкино.

С 20.40 и почти на протяжении двух часов террористы из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово.

Также сепаратисты били по украинским силам в Талаковке. Здесь, в результате этого обстрела, один военнослужащий получил осколочное ранение.

Кроме того, боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке.

На Луганском направлении вечером боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.

Темы: АТО Донбасс Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Штаб: Боевики обстреляли жилой сектор Золотого, повреждены здания 16 июля 2017, 19:52
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики" 16 июля 2017, 19:14
ОБСЕ: Боевики ОРДО объявили Седово пограничной зоной с особым статусом 16 июля 2017, 11:59
powered by lun.ua
Главные новости
Сутки в АТО: 16 обстрелов, ранен один украинский военный
MH17: РФ закрыла воздушное пространство на границе менее чем за сутки до трагедии
Розенблату и Полякову начнут избирать меру пресечения с понедельника
Боевики обстреляли окрестности Широкино из 122-мм "Гвоздики"
Все новости
Приятного аппетита!

8 способов упростить любой рецепт, но не испортить блюдо

Бороться, чтобы победить

Жизненный путь председателя Киевского братства ОУН-УПА Ореста Васкулы