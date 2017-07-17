Сутки в АТО: 16 обстрелов, ранен один украинский военный

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 16 раз открывали огонь по украинским позициям.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Украинские военные 4 раза открывали ответный огонь.

На Мариупольском направлении из гранатометов боевики били по опорным пунктам ВСУ в Водяном и Широкино.

С 20.40 и почти на протяжении двух часов террористы из 120 и 82 миллиметровых минометов, БТРов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали подразделения сил АТО в районе поселка Гнутово.

Также сепаратисты били по украинским силам в Талаковке. Здесь, в результате этого обстрела, один военнослужащий получил осколочное ранение.

Кроме того, боевики выпустили 13 мин калибра 82 миллиметра по Красногоровке.

На Луганском направлении вечером боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Новозвановку, Троицкое, Новоалександровку и Донец.