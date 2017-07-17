НАБУ в мае интересовалось большими премиями Корчак и членов НАПК

Национальное антикоррупционное бюро расследует информацию об огромных премиях, которые в 2016 году получили руководители НАПК.

Документ, свидетельствующий об этом, "Украинской правде" передал эксперт Центра "Эйдос" Глеб Каневский.

Это запрос старшего детектива НАБУ Цивинского в Кабинет министров, в котором то и просит предоставить информацию и копии документов о том, давалось ли разрешение на премирование главы и членов НАПК.

Согласно документу, причиной направления соответствующего запроса стало то, что "в ходе проведения НАБУ" аналитической работы в ходе мониторинга СМИ обнаружена публикация о возможной безосновательно начисленной и выплаченной премии председателю и членам НАПК.

Документ датирован 3 мая 2017.

Как известно, глава НАПК Наталья Корчак в апреле 2017 призналась, что в августе, октябре и ноябре 2016 начислялись премии ей и членам НАПК.

"200 тысяч гривен была премия", - говорила она тогда, когда реестр деклараций не работал около недели.

В свою очередь Министерство юстиции заявило, что готовит законопроект, которым предложит запретить руководству Нацагентства по предотвращению коррупции начислять себе премии более 50% от зарплаты.

Оксана Коваленко, УП