Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ в травні цікавилося великими преміями Корчак і членів НАЗК

Понеділок, 17 липня 2017, 13:55

Національне антикорупційне бюро розслідує інформацію про величезні премії, які у 2016 році отримали керівники НАЗК.

Документ, що свідчить про це, "Українській правді" передав експерт Центру "Ейдос" Гліб Канєвський.

Це запит старшого детектива НАБУ Цивінського до Кабінету міністрів, в якому то й просить надати інформацію та копії документів щодо того, чи давався дозвіл на преміювання Голови та членів НАЗК.

Згідно з документом, причиною направлення відповідного запиту стало те, що "в ході проведення НАБУ" аналітичної роботи під час моніторингу ЗМІ виявлено публікацію про можливе безпідставно нараховану та виплачену премію голові та членам НАЗК.

Документ датований 3 травня 2017 року.

 
УП

"Українська правда" звернулася з відповідним запитом до НАБУ.

Як відомо, голова НАЗК Наталя корчак у квітні 2017 року зізналася, що у серпні, жовтні і листопаді 2016 року нараховувалися премії їй і членам НАЗК.

"200 тисяч гривень була премія",  - говорила вона тоді, коли реєстр декларацій не працював близько тижня.

В свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, якимзапропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: НАЗКзарплати
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: