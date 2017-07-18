Правозащитники видят агрессивное наступление религиозных конфессий на Раду

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Вторник, 18 июля 2017, 12:00

Международная правозащитная организация Amnesty International считает беспрецедентным влияние религиозных организаций на Верховную Раду.

Об этом на сказала пресс-конференции во вторник исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, передают "Українські новини".

Она напомнила, что, согласно Конституции, церковь в Украине отделана от государства.

"Что мы видим сегодня? Это очень агрессивное, активное и безапелляционное наступление абсолютно всех религиозных конфессий на те решения, которые принимаются в Верховной Раде", – сказала Покальчук.

В частности, по ее словам, именно из-за позиции религиозных организаций парламент до сих пор не ратифицировал Стамбульскую конвенцию (Конвенцию Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями).

Также Amnesty International обеспокоена законодательной инициативой депутатов о чтении в Раде молитвы "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.

"Мы, конечно, все с этого посмеялись сначала, но потом мне стало уже совсем не смешно", – отметила исполнительный директор правозащитной организации.

Также Покальчук допускает, что под давлением церкви Рада способна в ближайшее время принять закон о запрете абортов.

Как сообщалось, 9 депутатов Рады предлагают парламенту читать молитву "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.

В октябре 2015 года депутат Юрий Тимошенко ("Народный фронт") предложил парламенту установить в сессионном зале икону "Покров Пресвятой Богородицы".

Темы: религия Верховная Рада
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