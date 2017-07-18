Правозащитники видят агрессивное наступление религиозных конфессий на Раду
Международная правозащитная организация Amnesty International считает беспрецедентным влияние религиозных организаций на Верховную Раду.
Об этом на сказала пресс-конференции во вторник исполнительный директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук, передают "Українські новини".
Она напомнила, что, согласно Конституции, церковь в Украине отделана от государства.
"Что мы видим сегодня? Это очень агрессивное, активное и безапелляционное наступление абсолютно всех религиозных конфессий на те решения, которые принимаются в Верховной Раде", – сказала Покальчук.
В частности, по ее словам, именно из-за позиции религиозных организаций парламент до сих пор не ратифицировал Стамбульскую конвенцию (Конвенцию Совета Европы о предупреждении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями).
Также Amnesty International обеспокоена законодательной инициативой депутатов о чтении в Раде молитвы "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.
"Мы, конечно, все с этого посмеялись сначала, но потом мне стало уже совсем не смешно", – отметила исполнительный директор правозащитной организации.
Также Покальчук допускает, что под давлением церкви Рада способна в ближайшее время принять закон о запрете абортов.
Как сообщалось, 9 депутатов Рады предлагают парламенту читать молитву "Отче наш" после открытия пленарных заседаний.
В октябре 2015 года депутат Юрий Тимошенко ("Народный фронт") предложил парламенту установить в сессионном зале икону "Покров Пресвятой Богородицы".
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