Депутаты предлагают закон, чтобы читать молитву "Отче наш" в ВР
Пятница, 14 июля 2017, 10:30
В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.
Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг.
Авторами проекта являются депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Юрий Павленко.
Текста проекта на сайте пока нет.
Украинская правда