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Депутаты предлагают закон, чтобы читать молитву "Отче наш" в ВР

Пятница, 14 июля 2017, 10:30

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, который предлагает читать молитву молитвы "Отче наш" сразу после открытия пленарных заседаний.

Соответствующий проект был зарегистрирован в четверг.

Авторами проекта являются депутаты Оксана Билозир, Павел Унгурян, Олег Березюк, Валерий Дубиль, Юрий Мирошниченко, Андрей Шипко, Николай Лаврик, Юрий Соловей, Юрий Павленко.

Текста проекта на сайте пока нет.

 

Украинская правда

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Темы: Верховная Рада
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