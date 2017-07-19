В Павлограде прошел еще один обыск по делу Вороненкова

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Среда, 19 июля 2017, 02:11

В Павлограде Днепропетровской области 18 июля состоялся еще один обыск по делу об убийстве бывшего российского депутата Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Новый обыск провели в доме Надежды Горянской, гражданской жены ранее задержанного по подозрению в причастности к убийству местного активиста Ярослава Тарасенко.

По словам Горянской, обыск проходил в частном доме около часа, никаких вещественных доказательств не нашли.

В Генеральной прокуратуре, представители которой проводили обыск, сообщили, что смогут предоставить информацию в ответ на информационный запрос. Радио Свобода отправило такой запрос на имя главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Как известно, по данным СМИ в Павлограде по делу убийства Вороненкова в пятницу задержали местного активиста Ярослава Тарасенко.

Вороненкова убили 23 марта возле гостиницы в Киеве, он был со своим охранником. Неизвестный открыл по ним огонь. Охранник ранен. Он смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего.

Убийца экс-депутата Госдумы умер в больнице.

Вороненков был свидетелем ГПУ по делу об измене экс-президента Виктора Януковича.

Следствие рассматривает приоритетной версию действий Российской Федерации.

Член коллегии Министерства внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко сообщил, что Вороненкова убил 28-летний гражданин Украины Павел Паршов, который родился в Севастополе.

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Темы: Вороненков
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