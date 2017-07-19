У Павлограді пройшов ще один обшук у справі Вороненкова

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Середа, 19 липня 2017, 02:11

У Павлограді Дніпропетровської області 18 липня відбувся ще один обшук у справі про вбивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Новий обшук провели в будинку Надії Горянської, цивільної дружини раніше затриманого за підозрою в причетності до вбивства місцевого активіста Ярослава Тарасенко.

За словами Горянської, обшук проходив в приватному будинку близько години, ніяких речових доказів не знайшли.

У Генеральній прокуратурі, представники якої проводили обшук, повідомили, що зможуть надати інформацію у відповідь на інформаційний запит. Радіо Свобода відправило такий запит на ім'я головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Як відомо, за даними ЗМІ у Павлограді у справі вбивства Вороненкова у п'ятницю затримали місцевого активіста Ярослава Тарасенка.

Вороненкова вбили 23 березня біля готелю у Києві, він був із своїм охоронцем. Невідомий відкрив по них вогонь. Охоронець поранений. Він зміг застосувати зброю у відповідь і поранив нападника.

Убивця екс-депутата Держдуми помер у лікарні.

Вороненков був свідком ГПУ у справі про зраду екс-президента Віктора Януковича.

Слідство розглядає пріоритетною версію дій Російської Федерації.

Член колегії Міністерства внутрішніх справ, народний депутат України Антон Геращенко повідомив, що Вороненкова вбив 28-річний громадянин України Павло Паршов, який народився в Севастополі.

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Теми: Вороненков
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