Военные США готовы предоставить летальное оружие Украине

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Среда, 19 июля 2017, 04:37

Военные США готовы предоставить летальное оружие Украине, дело остается за Белым домом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Я поддерживаю предоставление летальной оборонной помощи по безопасности Украине и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне", - заявил генерал ВВС США Пол Селва, выступая перед комитетом Сената по вооруженным силам на слушаниях, посвященных утверждению его на должность зампредседателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США.

"Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря учениям США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, так как ее противник более технологически продвинутый", - отметил он.

В своих показаниях перед комитетом Сената генерал Селва также согласился с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США, в том, что наибольшую угрозу для нацбезопасности США является Россия.

"На сегодняшний день, я считаю, что Россия представляет собой наибольшую угрозу для нашей национальной безопасности", - отметил он.

Темы: США Украина оружие
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