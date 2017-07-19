Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військові США готові надати летальну зброю Україні

Середа, 19 липня 2017, 04:37

Військові США готові надати летальну зброю Україні, справа залишається за Білим домом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Я підтримую надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, і Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні", - заявив генерал ВПС США Пол Селва, виступаючи перед комітетом Сенату з питань збройних сил на слуханнях, присвячених затвердженню його на посаду заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США.

"Хоча обороноздатність України посилилася завдяки навчанням США, Україна все ще не має достатніх можливостей, так як її супротивник є більш технологічно просунутий", - зазначив він.

У своїх свідченнях перед комітетом Сенату генерал Селва також погодився з генералом США Джозефом Данфордом, головою Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США, в тому, що найбільшу загрозу для нацбезпеки США є Росія.

"На сьогоднішній день, я вважаю, що Росія являє собою найбільшу загрозу для нашої національної безпеки", - зазначив він.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
США
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Не у містах і записуючи локації: Україна має п’ять принципів використання касетних боєприпасів
Останні новини
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
05:08
У Дніпрі було чутно звуки вибухів
Усі новини...
Реклама: