Защита Гречкивского рассчитывает на оправдательный приговор суда

Защита подозреваемого в покушении на мошенничество члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского рассчитывает, что суд вынесен ему оправдательный приговор.

Об этом в интервью "Українським новинам" заявил адвокат Гречкивского Петр Бойко.

"Все те, кто это организовал, рассчитывают на обвинительный приговор. Они будут давить на суд, как они это делают всегда. Я рассчитываю, в свою очередь, на оправдательный приговор. Почему? Потому что есть все основания говорить, что это спецоперация", – сказал он.

По словам Бойко, защита до 26 июля ознакомится со всеми материалами дела и скорее всего оно незамедлительно будет передано Генпрокуратурой в суд.

Защита Гречкивского также считает, что попытки правоохранителей провести обыски в квартире и офисе являются оказанием психологическим давлением на него.

"Для обысков никаких документов предъявлено не было, понятых не было, уведомления Совета адвокатов Киевской области тоже не было. Это все нарушения, если бы речь шла о реальном обыске. А так - это способ (оказания) психологического давления на действующего члена Высшего совета правосудия", – сказал адвокат.

Он считает странным решение правоохранителей провести обыски, если дело на этапе ознакомления с материалами.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что защита Гречкивского затягивает процесс ознакомления с материалами дела.

Защита Гречкивского обвинила Генпрокуратуру и Службу безопасности Украины в получении денег от собственника одной из торговых сетей для открытия против него уголовного производства.

Как известно, Гречкивский подозревается в покушении на мошенничество, а именно в вымогательстве 500 тыс. долларов за якобы влияние на принятие судом необходимого решения.

ГПУ пыталась отстранить его от должности, но Высший совет правосудия отказал в ходатайстве.

Позже Гречкивский заявил, что не пойдет на сделку со следствием.