Захист Гречківського думає, що суд його виправдає

Захист підозрюваного в замаху на шахрайство члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського розраховує, що суд винесено йому виправдувальний вирок.



Про це в інтерв'ю "Українським новинам" заявив адвокат Гречківського Петро Бойко.



"Всі ті, хто це організував, розраховують на обвинувальний вирок. Вони будуть тиснути на суд, як вони це роблять завжди. Я розраховую, в свою чергу, на виправдальний вирок. Чому? Тому що є всі підстави говорити, що це спецоперація", - сказав він.



За словами Бойка, захист до 26 липня ознайомиться з усіма матеріалами справи і швидше за все Генпрокуратура негайно передасть її до суду.



Захист Гречківського також вважає, що спроби правоохоронців провести обшуки в квартирі та офісі є психологічним тиском на нього.



"Для обшуків ніяких документів пред'явлено не було, понятих не було, повідомлення Ради адвокатів Київської області теж не було. Це все порушення, якби мова йшла про реальний обшук. А так - це спосіб (вчинення) психологічного тиску на чинного члена Вищої ради правосуддя", – сказав адвокат.



Він вважає дивним рішення правоохоронців провести обшуки, якщо справа на етапі ознайомлення з матеріалами.



Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що захист Гречківського затягує процес ознайомлення з матеріалами справи.



Захист Гречківського звинуватив Генпрокуратуру і Службу безпеки України в отриманні грошей від власника однієї з торгових мереж для відкриття проти нього кримінального провадження.

Як відомо, Гречківського підозрюють у замаху на шахрайство (ч3 ст 15, ч 4 ст 190 КК), а саме у вимаганні 500 тис. доларів за нібито вплив на прийняття судом необхідного рішення.

ГПУ намагалася відсторонити його від посади, але Вища рада правосуддя відмовила у клопотанні.

Пізніше Гречківський заявив, що не піде на угоду зі слідством.