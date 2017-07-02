В Черкассах задержали грузовик со львовским мусором

625 просмотров
Воскресенье, 2 июля 2017, 14:59

В Черкассах обнаружили грузовик, заполненный мусором. По словам водителя, он привез его из Львова.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции, грузовик, от которой чувствовался резкий запах отходов, обнаружили представители общественных организаций.

Водитель объясняет, что привез мусор из Львова без документов. Документы заказчики ему обещали предоставить позже.

О том, что в автомобиле загружены бытовые отходы, водитель знал. Он рассказал, что вез груз в Киев, по указанию своего работодателя привез в Черкассы, где три дня ждал дальнейших указаний.

В настоящее время автомобиль изъят, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.

По состоянию на пятницу из города вывезено 3 тысяч тонн твердых бытовых отходов из 6,5 тысячи, ранее накопленных в городе.

Темы: Черкассы Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко отпустили и снова задержали 30 мая 2017, 21:52
Полиция выясняет, что делали 30 вооруженных мужчин в здании Черкассыоблэнерго 18 апреля 2017, 20:55
На Киевщине задержали подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко 11 апреля 2017, 22:37
powered by lun.ua
Главные новости
В Киеве "заминировали" еще 4 станции метро
2 военных погибли, подорвавшись на мине возле Песков
Мониторинг заведений питания в Киеве: 30% приостановили деятельность
Сутки в АТО: террористы бьют из артиллерии, погибли двое бойцов ВСУ
Все новости
Видео

Бабушки-баскетболистки: "Пока смогу буду играть"

Поступление-2017

Что следует знать абитуриенту