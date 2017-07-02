В Черкассах задержали грузовик со львовским мусором

В Черкассах обнаружили грузовик, заполненный мусором. По словам водителя, он привез его из Львова.

Как сообщает в воскресенье пресс-служба Нацполиции, грузовик, от которой чувствовался резкий запах отходов, обнаружили представители общественных организаций.

Водитель объясняет, что привез мусор из Львова без документов. Документы заказчики ему обещали предоставить позже.

О том, что в автомобиле загружены бытовые отходы, водитель знал. Он рассказал, что вез груз в Киев, по указанию своего работодателя привез в Черкассы, где три дня ждал дальнейших указаний.

В настоящее время автомобиль изъят, по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Как сообщалось, Львовский городской совет 29 июня принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.

По состоянию на пятницу из города вывезено 3 тысяч тонн твердых бытовых отходов из 6,5 тысячи, ранее накопленных в городе.