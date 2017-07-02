У Черкасах затримали вантажівку з львівським сміттям

57 переглядів
Неділя, 2 липня 2017, 14:59

У Черкасах виявили вантажівку, заповнену сміттям. За словами водія, він привіз його зі Львова.

Як повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції, вантажівку, від якої відчувався різкий запах відходів, виявили представники громадських організацій.

Водій пояснює, що привіз сміття зі Львова без документів. Документи замовники йому обіцяли надати згодом. 

Про те, що в автомобілі завантажені побутові відходи, водій знав. Він розповів, що віз вантаж до Києва, за вказівкою свого роботодавця привіз до Черкас, де три дні чекав подальших вказівок.

На даний час автомобіль вилучено, за даним фактом працівники поліції проводять перевірку.

Як повідомлялося, 29 червня Львівська міська рада ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласній адміністрації.

Голова ЛОДА Олег Синютка повідомив, що облдержадміністрація розробила п'ятиступеневий план вирішення проблеми з твердими відходами в обласному центрі.

Раніше мер Львова Андрій Садовий погодився віддати Львівській облдержадміністрації функції вивезення сміття з міста.

Українська правда

Теми: Черкаси Львів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка відпустили і знову затримали 30 травня 2017, 21:52
Поліція з’ясовує, що робили 30 озброєних чоловіків в будівлі Черкасиобленерго 18 квітня 2017, 20:55
На Київщині затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка 11 квітня 2017, 22:37
powered by lun.ua
Головні новини
У Києві "замінували" ще 4 станції метро
2 військових загинули, підірвавшись на міні біля Пісків
Моніторинг закладів харчування в Києві: 30% призупинили діяльність
Доба в АТО: терористи б’ють з артилерії, загинули двоє бійців ЗСУ
Усі новини
Книга

"Дорога святого Якова": Уривок із нової книги Дзвінки Матіяш

Прем'єра

«За двома зайцями»: як влаштована майбутня прем'єра Національної опери України