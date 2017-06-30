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Из Львова вывезли почти половину накопившегося мусора – Зубко

Пятница, 30 июня 2017, 14:50

По состоянию на пятницу из Львова вывезено 3 тысячи тонн твердых бытовых отходов из 6,5 тысяч тонн, ранее накопившихся в городе.

Об этом сказал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко журналистам в Киеве в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня вывезено уже более 3 тыс. тонн из тех 6,5 тыс. тонн, которые находятся на мусорных площадках города Львова и эта работа будет продолжена", – сказал Зубко.

Вице-премьер отметил, что Львов продолжает производить мусор и ситуация продолжает оставаться сложной, хоть и не во всех районах (Галицкий и Лычаковский).

По словам Зубко, Львовский городской совет в четверг принял решение о передаче полномочий по утилизации отходов областной администрации.

Темы: Львов
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