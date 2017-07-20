США обеспокоены публикацией в Турции данных о американские базы в Сирии

Министерство обороны США выразило обеспокоенность тем, что турецкое государственное агентство Anadolu обнародовало данные о пунктах базирования войск США на севере Сирии, где американские военные помогают силам сирийских курдов в борьбе против группировки "Исламское государство".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Обнародование непубличной военной информации создает неоправданный риск для сил коалиции и способно нарушить ход осуществляемых операций с целью нанести поражение "Исламскому государству", - сказал Радио Свобода представитель Пентагона, говоря о коалиции под руководством США, которая ведет борьбу против экстремистской вооруженной группировки "Исламское государство".

Эта группировка представляет наибольшую угрозу региональной безопасности, и "критически важно, чтобы все стороны, действующие в Сирии, оставались сосредоточены на главном - на уничтожении "Исламского государства", сказал представитель, майор Адриан Ранкин-Ґалловей.

По его словам, военные не могут проверить из независимых источников пути, которыми была получена информация о базах в Сирии, но, добавил он, "мы были бы очень обеспокоены, если бы чиновники из страны-союзника в НАТО сознательно поставили под угрозу наши силы, обнародовав непубличную информацию".

Ранее в среду автор турецкой публикации, журналист агентства "Анадолу" Левент Ток заявил агентству "Блумберг", что данные о базе не были предоставлены правительством Турции, а является результатом работы репортеров агентства в Сирии. По его словам, часть информации раскрыли в соцсетях курдские бойцы.

Следуя официальной позиции Анкары касательно отрядов сирийских курдов, он добавил: "США должны были подумать наперед, прежде чем начинать сотрудничество с террористической организацией".

Как стало известно средствам информации в США в среду, турецкое агентство обнародовало статью об этих базах, с картой этих десяти пунктов базирования, еще в понедельник, а затем выпустило и ее версию на английском языке. В своей публикации турецкое агентство привело и численность войск в каждом из пунктов базирования, а также добавило, что эти пункты из соображений безопасности скрыты от посторонних, и обнаружить их было трудно.

Военные США на севере Сирии сотрудничают в борьбе против "Исламского государства" с курдскими "Отрядами Народной самообороны". Турция считает эти отряды сирийских курдов подразделением сепаратистской вооруженной группировки турецких курдов "Рабочая партия Курдистана", признанной террористической и в Турции, и в США и Европейском союзе, и так же называет и те отряды "террористическими".

Сотрудничество США с отрядами сирийских курдов является одним из моментов, вызывающих напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары.