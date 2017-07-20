Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США занепокоєні публікацією в Туреччині даних про американські бази в Сирії

Четвер, 20 липня 2017, 03:51

Міністерство оборони США занепокоєне тим, що турецьке державне агентство Anadolu оприлюднило дані про пункти базування військ США на півночі Сирії, де американські військові допомагають силам сирійських курдів у боротьбі проти угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Оприлюднення непублічної військової інформації створює невиправданий ризик для сил коаліції і здатне порушити перебіг здійснюваних операцій із метою завдати поразки "Ісламській державі", – сказав Радіо Свобода речник Пентагону, говорячи про коаліцію під проводом США, що веде боротьбу проти екстремістського збройного угруповання "Ісламська держава".

Це угруповання становить найбільшу загрозу регіональній безпеці, і "критично важливо, щоб усі сторони, що діють у Сирії, залишалися зосереджені на найголовнішому – на знищенні "Ісламської держави", сказав речник, майор Адріян Ранкін-Ґалловей.

За його словами, військові не можуть перевірити з незалежних джерел шляхи, якими була отримана інформація про бази в Сирії, але, додав він, "ми були б дуже стурбовані, якби посадовці з країни-союзника в НАТО свідомо поставили б під загрозу наші сили, оприлюднивши непублічну інформацію".

Раніше в середу автор турецької публікації, журналіст агентства "Анадолу" Левент Ток заявив агентству "Блумберґ", що дані про бази не були надані урядом Туреччини, а є результатом роботи репортерів агентства в Сирії. За його словами, частину інформації розкрили в соцмережах курдські бійці.

Дотримуючись офіційної позиції Анкари щодо загонів сирійських курдів, він додав: "США мали б подумати це наперед, перш ніж починати співпрацю з терористичною організацією".

Як стало відомо засобам інформації у США в середу, турецьке агентство оприлюднило статтю про ці бази, з мапою цих десяти пунктів базування, ще в понеділок, а потім випустило й її версію англійською мовою. У своїй публікації турецьке агентство навело й чисельність військ у кожному з пунктів базування, а також додало, що ці пункти з міркувань безпеки приховані від сторонніх, і виявити їх було важко.

Військові США на півночі Сирії співпрацюють у боротьбі проти "Ісламської держави" з курдськими "Загонами народної самооборони". Туреччина вважає ці загони сирійських курдів підрозділом сепаратистського збройного угруповання турецьких курдів "Робітнича партія Курдистану", визнаного терористичним і в Туреччині, і у США та Європейському союзі, і так само називає й ті загони "терористичними".

Співпраця США з загонами сирійських курдів є одним із моментів, що викликають напруженість у відносинах Вашингтона і Анкари.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТуреччинаСШАСирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою

Усі новини...
Туреччина
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
У Зеленського пояснили повернення захисників "Азовсталі": За результатами переговорів
Останні новини
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
08:19
Росіяни втратили ще 700 військових та 18 артсистем
07:55
Найактивніше російські війська наступають на Мар’їнському напрямку – Генштаб
06:44
ЗМІ: У Кропивницькому пролунали вибухи
05:33
Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години
Усі новини...
Реклама: