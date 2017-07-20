Больше половины россиян хотят ставить бюсты Сталина

Почти две трети россиян заявили о целесообразности установления памятных знаков, прославляющих государственные успехи Иосифа Сталина.

Таковы результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

В то же время более половины считают, что в установлении досок и бюстов Сталина о его преступлениях, неудачах и нейтральных фактах нет нужды.

Согласно опубликованным данным, 62% респондентов поддерживают идею размещения памятных знаков (досок, цитат, бюстов, картин) Сталина, противоположного мнения придерживаются 31% опрошенных.

Аргументирую они это тем, что что Сталин является частью истории, о которой должны знать дети (57%); "благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне" (18%); он сделал много хорошего для страны (9%), Сталин сделал страну великой (8%).

Говоря о необходимости размещения памятных знаков о преступлениях и неудачах Иосифа Сталина, 65% россиян считают, что они не нужны, а 28% заявили об обратном. Размещение подобных памятных знаков россияне объяснили тем, что люди должны знать всю правду, не только о достижениях (39%); это часть истории (35%); "на ошибках учатся" (16%).

Согласно приведенным данным, 44% опрошенных россиян положительно отнеслись к установлению у их дома памятного знака о Сталине; негативно к подобному отнеслись бы 24%; о своем нейтральном отношении заявили 28%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7-8 июля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.