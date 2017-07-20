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Більше половини росіян хочуть ставити бюсти Сталіна

Четвер, 20 липня 2017, 12:44

Майже дві третини росіян заявили про доцільність встановлення пам'ятних знаків, які прославляють державні успіхи Йосипа Сталіна.

Такими є результати дослідження Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає РИА Новости.

У той же час більше половини вважають, що у встановленні дошок і бюстів Сталіна щодо його злочинів, невдач і нейтральних фактів немає потреби.

Згідно з опублікованими даними, 62% респондентів підтримують ідею розміщення пам'ятних знаків (дошок, цитат, бюстів, картин) Сталіна, протилежної думки дотримуються 31% опитаних.

Аргументують вони це тим, що Сталін є частиною історії, про яку мають знати діти (57%); "Завдяки Сталіну ми перемогли у Великій Вітчизняній війні" (18%); він зробив багато хорошого для країни (9%), Сталін зробив країну великою (8%).

Говорячи про необхідність розміщення пам'ятних знаків про злочини і невдачі Йосипа Сталіна, 65% росіян вважають, що вони не потрібні, а 28% заявили про зворотне. Розміщення подібних пам'ятних знаків росіяни пояснили тим, що люди повинні знати всю правду, не тільки про досягнення (39%); це частина історії (35%); "На помилках вчаться" (16%).

Згідно з наведеними даними, 44% опитаних росіян позитивно поставилися до встановлення у їх будинку пам'ятного знака про Сталіна; негативно до подібного поставилися б 24%; про своє нейтральне ставлення заявили 28%.

Ініціативне всеросійське опитування "ВЦИОМ-Супутник" проведено 7-8 липня 2017 року серед 1200 респондентів старше 18 років шляхом телефонного інтерв'ю. Для даної вибірки максимальний розмір помилки не перевищує 3,5%.

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