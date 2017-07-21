В НАТО опасаются, что учения РФ в Беларуси окажутся "троянским конем"
Восточноевропейские страны НАТО и Украина опасаются, что российские военные учения в Беларуси, запланированные на сентябрь, могут оказаться "троянским конем", с помощью которого Россия оставит там завезенную военную технику.
Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который командует американскими силами в Европе в интервью агентству Reuters.
"Люди обеспокоены, что это "троянский конь". Они (Россия) говорят: "Мы просто совершаем учения", а потом вдруг они перебросят всех этих людей и силы куда-то", - сказал он.
Ходжес заявил, что союзники США будут пристально следить за российской военной техникой в Беларуси. Он отметил, что нет пока никаких оснований, что Россия планирует совершить такие действия. Ходжес добавил, что большая открытость Москвы в вопросе военных учений могла бы успокоить страны Восточной Европы.
Дипломаты НАТО считают, что Россия уже использовала подобную тактику для аннексии Крыма, на Донбассе и в Сирии.
Некоторые союзники США по НАТО полагают, что российские учения могут насчитывать более 100 000 военнослужащих и могут включать в себя подготовку по ядерному оружию.
Россия в свою очередь заявила, что пригласит международных наблюдателей, если в учениях примут участие более 13 000 человек.
Ходжес сказал, что единственной дополнительной мерой на время проведения этих военных учений будет отправка 120 десантников в Эстонию, Латвию и Литву.
Учения РФ "Запад 2017" пройдут в Беларуси с 14 по 20 сентября.
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