Суд отказался смотреть видео НАБУ о "янтарном" Полякове

1529 просмотров
Пятница, 21 июля 2017, 11:30

Соломенский районный суд Киева отказался пересматривать оперативное видео НАБУ в отношении народного депутата Максима Полякова, подозреваемого в причастности к так называемой "янтарной схеме".

Об этом 21 июля сказал судья Тарас Оксюта в райсуде, где Полякову избирают меру пресечения, сообщает "Укринформ".

С соответствующим ходатайством о пересмотре части видео обратилась в суд защита Полякова, чтобы депутат потом имел возможность прокомментировать его в ходе заседания.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры высказались против этого ходатайства.

"Я не понимаю, почему антикоррупционная прокуратура боится показать это видео. Там где-то 16 минут только, давайте посмотрим", – отметил Поляков.

Суд принял решение отказать в удовлетворении этого ходатайства.

Как сообщает из зала суда журналист Эльвина Сеитбуллаева, поддержать Полякова пришел и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

10 июля было обнародовано фото, на котором Пинзеник и Поляков, которого комитет ВР защитил от представления Генпрокуратуры, ужинали вместе.

 

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада лишила Полякова неприкосновенности, но не позволила его задержание и арест. 13 июля народному депутату вручили подозрение.

Поляков является фигурантом дела о незаконной добыче янтаря.

В САП заявляли, что будут просить для Полякова меру пресечения в виде залога в размере 500 тыс грн.

Кроме Полякова в "янтарном деле" фигурирует народный депутат Борислав Розенблат, которого недавно исключили из фракции БПП.

Как сообщалось, суд ранее отказал прокурорам САП, которые ходатайствовали о демонстрации нарезки видео, свидетельствующее о вине народного депутата Розенблата.

Сторона защиты Розенблата отметила, что полное видео длится около 60 часов, а смотреть нарезанное видео было бы неправильно. Суд поддержал адвокатов и отказал прокурорам САП.

Темы: янтарь НАБУ суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Розенблат покупал суды, чтобы убрать "янтарных" конкурентов - НАБУ 17 июля 2017, 18:26
От Полякова и Розенблата потребуют сдать загранпаспорта 17 июля 2017, 11:04
Розенблат и Поляков не пришли в ГПУ за подозрениями 13 июля 2017, 17:19
powered by lun.ua
Главные новости
Посол ЕС: проверка е-деклараций должна проходить значительно быстрее
Полторак: РФ может использовать для агрессии учения с Беларусью
Задержан еще один экс-беркутовец, который бил евромайдановцев – юрист
Генпрокуратура просит РФ выдать боевика-палача с ОРДО
Все новости
Девушка с фотоаппаратом

Как Анастасия Власова снимает войну, переселенцев и молодежь Донбасса

Такие же люди

Все, что вам будет интересно знать о жизни незрячих