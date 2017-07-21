Суд відмовився дивитися відео НАБУ про "бурштиного" Полякова

Солом'янський районний суд Києва відмовився переглядати оперативне відео НАБУ щодо народного депутата Максима Полякова, підозрюваного у причетності до так званої "бурштинової схеми".

Про це 21 липня сказав суддя Тарас Оксюта в райсуді, де Полякову обирають запобіжний захід, повідомляє "Укрінформу".

З відповідним клопотанням про перегляд частини відео звернувся до суду захист Полякова, аби депутат потім мав можливість прокоментувати його у ході засідання.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висловилися проти цього клопотання.

"Я не розумію, чому антикорупційна прокуратура боїться показати це відео. Там десь 16 хвилин лише, давайте подивимося", – зазначив Поляков.

Суд ухвалив рішення відмовити у задоволенні цього клопотання.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада позбавила Полякова недоторканності, але не дозволила його затримання і арешт. 13 липня народному депутату вручили підозру.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину.

В САП заявляли, що проситимуть для Полякова запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 500 тис грн.

Крім Полякова у "бурштиновій справі" фігурує народний депутат Борислав Розенблат, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

Як повідомлялося, суд раніше відмовив прокурорам САП, які клопотали щодо демонстрації нарізки відео про народного депутата Борислава Розенблата.

Сторона захисту Розенблата зауважила, що повне відео триває близько 60 годин, а дивитися нарізане відео було б неправильно. Суд підтримав адвокатів і відмовив прокурорам САП.