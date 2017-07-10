Поляков и Пинзеник обедали через день после комитета по неприкосновенности

И.о. главы регламентного комитета Павел Пинзеник и депутат Максим Поляков, которого этот комитет защитил от представления Генпрокуратуры, ужинали вместе в воскресенье.

Соответствующее фото поступило "Украинской правде" от читателей, также его опубликовала депутат БПП Светлана Залищук в своем Facebook.

"И как они собираются снимать неприкосновенность друг с друга?" - привела она комментарий корреспондента, который прислал ей это фото.

Это "фото пятничного обеда и. о. руководителя регламентного комитета и одного из фигурантов расследования НАБУ Полякова в Арене". По информации УП, это заведение "The Burger".

Как известно, в четверг регламентный комитет решил, что представление "является законным и мотивированным, однако недостаточно обоснованным с точки зрения доказательной базы".

"Кроме того, Комитет выражает обоснованные предостережения относительно возможного злоупотребления властью должностными полномочиями в части проведения оперативно-розыскных действий и негласных следственных (розыскных) действий", - говорилось в решении комитета.

Пинзеник и Поляков являются депутатами фракции Народный фронт. Также они оба входят в так называемую "группу Мартыненко".

Поляков и Пинзеник были среди депутатов и министров, которые брали Мартыненко на поруки в апреле, когда Соломенский райсуд Киева принял соответствующее решение.

Украинская правда