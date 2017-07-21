Полякову в суде избирать меру пресечения
Пятница, 21 июля 2017, 10:47
Соломенский райсуд Киева начал рассмотрение ходатайства САП об избрании меры пресечения народному депутату Максиму Полякову.
"В зале суда присутствуют прокуроры САП, сам Поляков и его адвокаты", - сообщает "Укринформ".
Судья по делу - Тарас Оксюта.
В зале суда также присутствует председатель регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.
Как известно, депутата из фракции "Народный фронт" Полякова подозревают в получении взятки.
11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа Максима Полякова.