В Одесской области активисты захватили здание суда, угрожают поджогом

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Пятница, 21 июля 2017, 17:08

Активисты общественной организации "Украина - это мы" заблокировали работу Ширяевского районного суда Одесской области.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба судебной власти.

В комментарии УП рассказали, что активисты пришли на заседание суда в пятницу.

Председательствующий судья увидел у одного из них подозрительный предмет и остановил работу. После этого закрылся в кабинете.

В сообщении суда указывается, что активистами руководил Голодок В.В.

"По состоянию на 14 час. 45 мин. В суд занесли резиновые покрышки к двери судьи и к входной двери", - говорится в сообщении.

Сообщается, что также группа людей выбила окна и двери здания суда, заблокировали входы шинами и угрожают их поджечь

"В Высший совет правосудия поступило сообщение Председателя Ширяевского районного суда Одесской области Палия С.А. о захвате здания суда. Данные внесены в Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия, начата проверка", - сообщили в пресс-службе, указав, что это уже не первый раз, когда посторонние люди срывают работу суда.

В пресс-службе отметили, что действия лиц подпадают под признаки ряда преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Украины.

Сейчас на место прибыла полиция.

Александр Шумилин, УП

Темы: Одесская область суд
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