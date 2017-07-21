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На Одещині активісти захопили будівлю суду, погрожують підпалом

П'ятниця, 21 липня 2017, 17:08

Активісти громадської організації "Україна - це ми" заблокували роботу Ширяївського районного суду Одеської області.

Про це у п'ятницю повідомляє прес-служба судової влади.

В коментарі УП розповіли, що активісти прийшли на засідання суду у п'ятницю. Головуючий суддя побачив у одно із них підозрілий предмет і зупинив роботу. Після цього зачинився у кабінеті.

В повідомленні суду вказується, що активістами керував Голодок В.В.

"Станом на 14 год. 45 хв. В суд занесли гумові покришки до дверей судді та до вхідних дверей", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що також група людей вибила вікна та двері будівлі суду, заблокували входи шинами та погрожують їх підпалити

"До Вищої ради правосуддя надійшло повідомлення Голови Ширяївського районного суду Одеської області Палія С.А. про захоплення будівлі суду. Дані внесені до Реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя, розпочато перевірку", - повідомили у прес-службі, вказавши, що це вже не перший раз, коли сторонні люди зривають роботу суду.

У прес-службі наголосили, що дії осіб підпадають під ознаки ряду злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

Наразі на місце прибула поліція.

Олександр Шумілін, УП

Теми: Одеська областьсуд
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