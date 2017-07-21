Россия отказала в экстрадиции в Украину 21 экс-беркутовца

Правоохранительные органы РФ отказали Украине в экстрадиции 21 бывшего сотрудника "Беркута", которые подозреваются в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на начальника департамента специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюк.

"Получены все ответы от российской стороны. Во всех запросах отказано", - сообщил он.

По его словам, всем этим лицам Россия предоставила гражданство или так называемый приют.

При этом Горбатюк сообщил, что пока нет ответа России об экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка.

Как сообщалось, ранее Россия предоставила гражданство и политическое убежище подозреваемым в расстреле активистов Евромайдана 15 бывшим беркутовцам.