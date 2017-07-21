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Росія відмовилася віддавати Україні 21 екс-беркутівця

П'ятниця, 21 липня 2017, 17:28

Правоохоронні органи РФ відмовили Україні в екстрадиції 21 колишнього співробітника "Беркуту", які підозрюються в розстрілі 48 активістів Євромайдану.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на начальника департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

"Отримано всі відповіді від російської сторони. У всіх запитах відмовлено", - повідомив він.

За його словами, всім цим особам Росія надала громадянство або так званий притулок.

При цьому Горбатюк повідомив, що поки немає відповіді Росії про екстрадицію колишнього начальника київського полку спецназу "Беркут" Сергія Кусюка.

Як повідомлялося, раніше Росія надала громадянство й політичний притулок підозрюваним у розстрілі активістів Євромайдану 15 колишнім беркутівцям.

Теми: БеркутРосіяЄвромайданМайдан
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