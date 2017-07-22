Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс

98 просмотров
Суббота, 22 июля 2017, 05:13

Пресс-секретарем Белого дома после ухода с этого поста Шона Спайсера станет Сара Сандерс.

Об этом заявил журналистам Энтони Скарамуччи, которого ранее в пятницу назначили на пост директора по коммуникациям, передает Интерфакс-Украина.

"Сара Сандерс будет пресс-секретарем. Наши поздравления", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

На данный момент Сандерс - заместитель Спайсера.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения новым директором по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

По данным источника The New York Times, Трамп предлагал Спайсеру остаться, но тот заявил, что назначение Скарамуччи является серьезной ошибкой.

Он пробудет на посту пресс-секретаря Белого дома до конца августа этого года.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Трамп требует от Ирана освободить задержанных американцев 22 июля 2017, 01:57
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер подал в отставку 21 июля 2017, 22:28
В Украину во второй раз за месяц прибывает спецпредставитель Госдепа США 21 июля 2017, 21:57
powered by lun.ua
Главные новости
В результате обстрела Марьинки ранены 4 человека, среди них 2 детей
МИД требует от России прекратить вооруженные провокации
Одесский НПЗ конфискован в пользу государства
Россия отказалась отдавать Украине 21 экс-беркутовца
Все новости
Афиша на 21-23 июля

Выставка "Эпоха Уорхола", уличная еда, вечеринки, много музыки...

С музыкой в сердце

Как девочка с аутизмом покорила виолончель