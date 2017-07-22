Новым пресс-секретарем Белого дома станет Сара Сандерс

Пресс-секретарем Белого дома после ухода с этого поста Шона Спайсера станет Сара Сандерс.

Об этом заявил журналистам Энтони Скарамуччи, которого ранее в пятницу назначили на пост директора по коммуникациям, передает Интерфакс-Украина.

"Сара Сандерс будет пресс-секретарем. Наши поздравления", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

На данный момент Сандерс - заместитель Спайсера.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер уходит со своего поста в знак протеста против назначения новым директором по коммуникациям Энтони Скарамуччи.

По данным источника The New York Times, Трамп предлагал Спайсеру остаться, но тот заявил, что назначение Скарамуччи является серьезной ошибкой.

Он пробудет на посту пресс-секретаря Белого дома до конца августа этого года.