Новим прес-секретарем Білого дому стане Сара Сандерс

Прес-секретарем Білого дому після відходу з цієї посади Шона Спайсера стане Сара Сандерс.

Про це заявив журналістам Ентоні Скарамуччі, якого раніше в п'ятницю призначили на посаду директора з комунікацій, передає Інтерфакс-Україна.

"Сара Сандерс буде прес-секретарем. Наші вітання", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

На даний момент Сандерс - заступник Спайсера.

Раніше повідомлялося, що прес-секретар Білого дому Шон Спайсер йде зі своєї посади на знак протесту проти призначення новим директором з комунікацій Ентоні Скарамуччі.

За даними джерела The New York Times, Трамп пропонував Спайсер залишитися, але той заявив, що призначення Скарамуччі є серйозною помилкою.

Він пробуде на посаді прес-секретаря Білого дому до кінця серпня цього року.