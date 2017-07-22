Болгарский канал извинился за показ карты Украины без Крыма

Болгарский телеканал "bTV" назвал показ в эфире карты Украины без Крыма технической ошибкой и принес свои извинения.

Об этом сообщили Крым.Реалии в посольстве Украины в Болгарии.

"7 июля в утренней программе телевидения "bTV" (входит в тройку самых рейтинговых в Болгарии) во время интервью на тему болгарской диаспоры нового председателя государственного агентства по вопросам болгар за рубежом Харалампиева была размещена карта Украины без Крыма", - сообщили в посольстве.

18 июля в ведомстве получили письмо от руководства компании, где, помимо прочего, рассказали, что "сотрудники воспользовались материалами Государственного агентства по вопросам болгар за рубежом".

Представители Украины неоднократно указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении карты страны. Последним случаем стало 13 июня, когда посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.