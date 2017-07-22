Болгарський канал вибачився за показ карти України без Криму

Болгарський телеканал "bTV" назвав показ в ефірі карти України без Криму технічною помилкою і приніс свої вибачення.

Про це повідомили Крим.Реалії в посольстві України в Болгарії.

"7 липня в ранковій програмі телебачення "bTV" (входить до трійки найрейтинговіших у Болгарії) під час інтерв'ю на тему болгарської діаспори нового голови державного агентства з питань болгар за кордоном Харалампієва було розміщено карту України без Криму", – повідомили в посольстві.

18 липня у відомстві отримали лист від керівництва компанії, де, крім іншого, розповіли, що "співробітники скористалися матеріалами Державного агентства з питань болгар за кордоном".

Представники України неодноразово вказували іноземним компаніям на помилки в зображенні карти країни. Останнім випадком стало 13 червня, коли посольство України в Казахстані висловило протест Астані через експозиції на фестивалі Astana Art Fest, де на одному з експонатів із зображенням карти України в її складі відсутня територія анексованого Росією Криму.