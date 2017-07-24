В США хотят расследовать, финансирует ли РФ протесты против сланцевого газа
Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали расследовать, финансирует ли Россия кампании экологов против технологии гидроразрывов для добычи сланцевого газа.
Об этом пишет Politico.
В течение многих лет были распространены утверждения о том, что Москва пытается отговорить европейские страны от собственных разработок природного газа как альтернативы российскому топливу. И консерваторы стремились распространить эти опасения на США. Хотя для этого мало оснований, пишет издание.
Но обвинения обрели новую жизнь, когда в конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен-республиканец Рэнди Вебер попросили главу Минфина США Стивена Мнучина расследовать, финансирует ли Кремль "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов, которая помогла США обогнать Россию по добыче газа.
В докладах, сделанных республиканскими законодателями в письме Мнучину, говорится: "Россия также стоит за радикальными заявлениями и жесткой критикой, направленной на сектор ископаемого топлива в США".
Законодатели в качестве аргумента также ссылаются на похищенную в 2016 году хакерами из серевера Демократической партии США речь Хиллари Клинтон, в которой она якобы утверждает, что столкнулась с "фальшивыми экологическими группами", которые выступают против газопроводов и гидроразрывов.
"Я большой защитник экологии, но их финансировали русские", - говорится в речи, опубликованной WikiLeaks после хакерских атак.
Впрочем из текста не ясно, имела ли Клинтон, которая поддерживала сверления сланцевого газа в Европе, в виду экологические группы в США или Европе.
В свою очередь, группы "Зеленых" отвергают утверждения Смит как попытку отвлечь внимание от всех новостей, связанных с Трампом и Россией.
Представители министерства энергетики и министерства финансов не ответили на вопросы издания. Пресс-секретарь Белого дома также не ответил на вопрос о том, известно ли об этом президенту США Дональду Трампу.
Активные протесты в США против гидроразрывов начались в конце 2000-х годов. Большинство протестов было инициировано местными активистами в новых местах добычи газа, таких как Пенсильвания, которые жаловались, что технология представляет угрозу для их питьевой воды.
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