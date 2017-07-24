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В США хотят расследовать, финансирует ли РФ протесты против сланцевого газа

Понедельник, 24 июля 2017, 06:56

Члены Палаты представителей Конгресса США потребовали расследовать, финансирует ли Россия кампании экологов против технологии гидроразрывов для добычи сланцевого газа.

Об этом пишет Politico.

В течение многих лет были распространены утверждения о том, что Москва пытается отговорить европейские страны от собственных разработок природного газа как альтернативы российскому топливу. И консерваторы стремились распространить эти опасения на США. Хотя для этого мало оснований, пишет издание.

Но обвинения обрели новую жизнь, когда в конце июня глава комитета по науке палаты представителей Ламар Смит и конгрессмен-республиканец Рэнди Вебер попросили главу Минфина США Стивена Мнучина расследовать, финансирует ли Кремль "зеленые" кампании против технологии гидроразрывов, которая помогла США обогнать Россию по добыче газа. 

В докладах, сделанных республиканскими законодателями в письме Мнучину, говорится: "Россия также стоит за радикальными заявлениями и жесткой критикой, направленной на сектор ископаемого топлива в США".

Законодатели в качестве аргумента также ссылаются на похищенную в 2016 году хакерами из серевера Демократической партии США речь Хиллари Клинтон, в которой она якобы утверждает, что столкнулась с "фальшивыми экологическими группами", которые выступают против газопроводов и гидроразрывов.

"Я большой защитник экологии, но их финансировали русские", - говорится в речи, опубликованной WikiLeaks после хакерских атак.

Впрочем из текста не ясно, имела ли Клинтон, которая поддерживала сверления сланцевого газа в Европе, в виду экологические группы в США или Европе.

В свою очередь, группы "Зеленых" отвергают утверждения Смит как попытку отвлечь внимание от всех новостей, связанных с Трампом и Россией.

Представители министерства энергетики и министерства финансов не ответили на вопросы издания. Пресс-секретарь Белого дома также не ответил на вопрос о том,  известно ли об этом президенту США Дональду Трампу.

Активные протесты в США против гидроразрывов начались в конце 2000-х годов. Большинство протестов было инициировано местными активистами в новых местах добычи газа, таких как Пенсильвания, которые жаловались, что технология представляет угрозу для их питьевой воды.

Темы: СШАРосcиягаз
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