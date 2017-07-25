Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело относительно оккупации Луганска

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Вторник, 25 июля 2017, 13:22

Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ во вторник 25 июля.

Жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, отбывающим наказание по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях. Он был осужден в апреле 2013 году одним из судов Луганской области и получил приговор - 8 лет и 9 месяцев заключения, которое отбывает в тюрьме города Старобельск Луганской области.

Вскоре после осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, расположенный в Луганске. Но так как в 2014 году город был оккупирован поддерживаемыми Россией сепаратистами, по его апелляции еще не было вынесено решение. Фактически рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске.

Заключенный Хлебик подал жалобу в Страсбург на Украину - он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила конвенцию.

Это решение стало первым, в котором ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над территорией ОРДЛО.

Европейская правда

Темы: права человека суд Луганск
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