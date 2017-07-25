Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело относительно оккупации Луганска

Вторник, 25 июля 2017, 13:22
Украина выиграла в ЕСПЧ первое дело относительно оккупации Луганска

Европейский суд по правам человека, расположенный в Страсбурге, вынес первое решение по жалобе против Украины, связанной с потерей контроля правительства над частью территории Луганской области.

Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ во вторник 25 июля.

Жалоба была подана заключенным Александром Хлебиком, отбывающим наказание по обвинению в нескольких преступлениях, в том числе бандитизме и вооруженных ограблениях. Он был осужден в апреле 2013 году одним из судов Луганской области и получил приговор - 8 лет и 9 месяцев заключения, которое отбывает в тюрьме города Старобельск Луганской области.

Вскоре после осуждения Хлебик подал апелляцию в апелляционный суд, расположенный в Луганске. Но так как в 2014 году город был оккупирован поддерживаемыми Россией сепаратистами, по его апелляции еще не было вынесено решение. Фактически рассмотрение апелляции стало невозможным, ведь материалы дела остались в Луганске.

Заключенный Хлебик подал жалобу в Страсбург на Украину - он утверждал, что государство нарушило его право на осуществление честного правосудия в приемлемый временной период.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что Украина не несет ответственности за последствия потери контроля над территорией Луганской области. Приняв во внимание доводы Киева о том, что Украина приложила все усилия для получения материалов дела, предоставила истцу возможность встретиться с омбудсменом, а также аргументы о том, что проведение нового расследования по обвинениям против Хлебика без доступа к материалам дела не представляется возможным, ЕСПЧ решил, что Украина не нарушила конвенцию.

Это решение стало первым, в котором ЕСПЧ изучал жалобу, связанную с потерей Украиной контроля над территорией ОРДЛО.

Европейская правда

Темы: права человекасудЛуганск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
права человека
Сломали пальцы и уничтожили документы: в Чечне жестоко избили журналистку и адвоката
Омбудсмен объяснила подлость РФ в отношении похищенных украинских детей
ЕСПЧ признал нарушение Украиной прав однополых пар
Последние новости
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
дополненоВ Днепре прогремел взрыв – уничтожена управляемая авиационная ракета
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
Все новости...
Реклама: