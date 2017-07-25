Глава Госпогранслужбы подал в отставку

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Вторник, 25 июля 2017, 15:27

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом сообщает во вторник "Интерфакс-Украина", ссылаясь на источник.

"Он написал заявление на увольнение по состоянию здоровья", - сообщил собеседник агентства.

По словам собеседника, во вторник, 25 июля, ожидается назначение и представление президентом Украины Петром Порошенко нового главы пограничного ведомства.

В то же время по данным "Українських новин", президент уже удовлетворил это заявление и уволил Назаренко.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента Украины во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Темы: Пограничная служба
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