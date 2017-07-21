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Під час виступу Лукашенка в Києві голові Держприкордонслужби стало зле

П'ятниця, 21 липня 2017, 14:58

Під час виступу глави Білорусі Олександра Лукашенка стало погано голові Держдприкордонслужби Віктору Назаренку.

Під час виступу Лукашенка, Назаренку стало зле, очевидно він зомлів. На це звернув увагу Лукашенко і попросив взяти стілець, якщо необхідно тим, хто намагався допомогти Назаренку.

За кілька миттєвостей охоронці винесли Назаренка з зали, де проходив захід.

А трохи згодом повідомили, що з Назаренком все в порядку, йому стало краще. Йому надають медичну допомогу.

 
 

Українська правда

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