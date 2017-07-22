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Назаренко в реанимации, состояние стабильное

Суббота, 22 июля 2017, 12:11
Назаренко в реанимации, состояние стабильное

Председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Ночь он провел под наблюдением врачей. Сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме. Поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности", - сказал Слободян.

В то же время, он не смог спрогнозировать время, через которое Назаренко сможет вернуться к исполнению обязанностей.

"Он еще проходит обследование, поэтому делать какие-то прогнозы трудно", - отметил помощник главы Госпогранслужбы.

Как сообщалось, Назаренко стало плохо в пятницу во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: Пограничная служба
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