Назаренко в реанимации, состояние стабильное
Председатель Госпогранслужбы Виктор Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.
Об этом сообщил в эфире канала "112 Украина" помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Ночь он провел под наблюдением врачей. Сейчас его состояние стабильное, все жизненные показатели в норме. Поэтому будем надеяться, что он восстановится в ближайшее время и продолжит выполнять свои обязанности", - сказал Слободян.
В то же время, он не смог спрогнозировать время, через которое Назаренко сможет вернуться к исполнению обязанностей.
"Он еще проходит обследование, поэтому делать какие-то прогнозы трудно", - отметил помощник главы Госпогранслужбы.
Как сообщалось, Назаренко стало плохо в пятницу во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.
Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.
Украинская правда