Водителей в городах обяжут ездить на меньшей скорости

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Вторник, 25 июля 2017, 18:36

Министерство инфраструктуры согласовало проект постановления Кабмина "О внесении изменения в пункт 12.4 Правил дорожного движения", в котором уменьшается разрешенная скорость транспорта в населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Проектом предусматривается, что скорость движения транспортных средств в населенных пунктах будет уменьшена с 60 до 50 км/ч. При этом в ночное время - с 23:00 до 6:00 - разрешена скорость не более 60 км/ч.

Таким образом законодательство Украины должно приблизиться к европейским стандартам.

"В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий", - цитирует пресс-служба слова Славомира Новака, руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Украинская правда

Темы: транспорт Кабинет министров
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