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Кабмін пропонує обмежити швидкість у містах до 50 км/год

Вівторок, 25 липня 2017, 18:36

Міністерство інфраструктури погодило проект постанови Кабміну "Про внесення зміни до пункту 12.4 Правил дорожнього руху", в якому зменшується дозволена швидкість транспорту у населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

Проектом передбачається, що швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах буде зменшена з 60 до 50 км/год. При цьому у нічний час - з 23:00 до 6:00 - дозволятиметься швидкість не більше 60 км/год.

Таким чином законодавство України має наблизитися до європейських стандартів.

"В Європі питання безпеки на дорогах є одним із пріоритетних. Зменшення швидкості у населених пунктах лише на 10 км/г на 90% зберігає життя людей у випадку дорожньо-транспортних пригод", - цитує прес-служба слова Славоміра Новака, керівника Державного агентства автомобільних доріг України.

Українська правда

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Теми: транспортКабінет міністрів
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