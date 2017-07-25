Адвокаты Добкина обжаловали решение суда

Адвокаты нардепа фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу с альтернативой залога.

Об этом Добкин сказал в эфире 112 канала во вторник вечером.



"Мы подали и зарегистрировали в Апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры в плане предъявления мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива (залог). Мы будем требовать отмены, потому что я никуда не убегаю", - рассказал он.



Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.



13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест Добкина.



15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).



19 июля стало известно, что залог за Добкина внесен: 30 млн грн – от нардепа из "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и 20 млн грн – от сопредседателя этой партии Бориса Колесникова.

Интерфакс-Украина