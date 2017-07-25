Адвокаты Добкина обжаловали решение суда

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Вторник, 25 июля 2017, 20:28

Адвокаты нардепа фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина подали апелляционную жалобу на решение Печерского районного суда Киева о взятии его под стражу с альтернативой залога.

Об этом Добкин сказал в эфире 112 канала во вторник вечером.

"Мы подали и зарегистрировали в Апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры в плане предъявления мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива (залог). Мы будем требовать отмены, потому что я никуда не убегаю", - рассказал он.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вручила Добкину подозрение по статье о мошенничестве и превышении служебных полномочий.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест Добкина.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на 60 дней народного депутата Добкина и установил в качестве альтернативы сумму залога в 50 млн грн (было предоставлено 5 дней на внесение залога).

19 июля стало известно, что залог за Добкина внесен: 30 млн грн – от нардепа из "Оппозиционного блока" Вадима Новинского и 20 млн грн – от сопредседателя этой партии Бориса Колесникова.

Интерфакс-Украина

Темы: Добкин суд
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