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Вторую часть залога за Добкина внес Колесников

Среда, 19 июля 2017, 00:54
Вторую часть залога за Добкина внес Колесников

Вторую часть залога за народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина внес бывший вице-премьер Борис Колесников.

Об этом заявила экс-депутат Елена Бондаренко на своей странице в Facebook.

По ее словам, Колесников внес 20 млн гривен.

"Залог за Мишу Добкина внесли Вадим Новинский (30 млн) и Борис Колесников (20 млн)", - написала она.

Ранее сообщалось, что нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский внес за Добкина 30 млн гривен.

Как известно, Печерский райсуд Киева избрал нардепу от Оппоблока Михаилу Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 50 млн. гривен.

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29 июня генпрокурор Юрий Луценко внес представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

В действиях нардепа видят признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн.

13 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест нардепа.

Добкин отрицает все обвинения. 

Темы: КолесниковДобкин
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