США планируют новые санкции против китайских фирм, работающих с КНДР

Новые санкции США, направленные на ограничение программ вооружения Северной Кореи, которые включают мероприятия против китайских финансовых учреждений, можно ожидать "достаточно скоро".

Об этом заявила помощник государственного секретаря по Восточной Азии Сьюзан Торнтон, пишет Reuters.

"Мы работали над созданием нового списка субъектов, которые, по нашему мнению, нарушают ... Я думаю, вы увидите что-то достаточно быстро, да", - заявила Торнтон, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать введения санкций в течение ближайших 30 дней .

Торнтон отметила, что Соединенные Штаты отдали бы предпочтение сотрудничеству с Китаем в отношении компаний, которые ведут дела с Северной Кореей в нарушение санкций США.

"Но мы прекрасно подготовились действовать самостоятельно", - сказала она.

Торнтон также отметила, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность вернуть Северную Корею в список государств спонсоров терроризма, из которого она была исключена в 2008 году в обмен на прогресс в переговорах по денуклеаризации.

По ее словам, санкции повлияли на способность Северной Кореи получить материалы для своих программ по вооружению, но не замедлили тестирования ракет, поскольку большое количество продукции для этой программы производится на месте.

"Мы продолжаем говорить с Китаем об этом", - сказала она. "Мы продолжаем попытки поразить источники, в частности, твердую валюту, финансирование, но ... становится все сложнее и сложнее остановить подобную деятельность в Северной Корее".

Американские чиновники сообщали в этом месяце, что администрация Трампа может наложить новые санкции на малые китайские банки и другие фирмы, занимающиеся бизнесом с Пхеньяном в течение нескольких недель.

Посол Китая в Вашингтоне Куи Тянькай заявил, что санкции против китайских фирм являются "неприемлемыми" и "существенно ухудшили" сотрудничество по Северной Корее.