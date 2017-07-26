США планують нові санкції проти китайских фірм, що працюють з КНДР

Нові санкції США, спрямовані на обмеження програм озброєння Північної Кореї, що включають заходи проти китайських фінансових установ, можна очікувати "досить скоро".

Про це заявила помічник державного секретаря у Східній Азії Сьюзан Торнтон, пише Reuters.

"Ми працювали над створенням нового списку суб'єктів, які, на нашу думку, порушують ... Я думаю, ви побачите щось досить швидко, так", - заявила Торнтон, відповідаючи на питання, чи варто очікувати запровадження санкцій протягом найближчих 30 днів.

Торнтон зазначила, що Сполучені Штати віддали б перевагу співпраці з Китаєм щодо компаній, які ведуть справи з Північною Кореєю, порушуючи санкції США.

"Але ми прекрасно підготувались діяти самостійно", - сказала вона.

Торнтон також зазначила, що Вашингтон продовжує розглядати можливість повернути Північну Корею до списку держав спонсорів тероризму, з якого її було виключено в 2008 році в обмін на прогрес у переговорах щодо денуклеаризації.

За її словами, санкції вплинули на спроможність Північної Кореї отримати матеріали для своїх програм з озброєння, але не сповільнили тестування ракет, оскільки велика кількість продукції для цієї програми виробляється на місці.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм про це", - сказала вона. "Ми продовжуємо намагатися уразити джерела, зокрема, тверду валюту, фінансування, але ... стає все складніше та складніше зупинити подібну діяльність в Північній Кореї".

Американські чиновники повідомляли у цьому місяці, що адміністрація Трампа може накласти нові санкції на малі китайські банки та інші фірми, що займаються бізнесом з Пхеньяном протягом декількох тижнів.

Посол Китаю в Вашингтоні Куі Тянькай заявив, що санкції проти китайських фірм є "неприйнятними" і "суттєво погіршили" співпрацю щодо Північній Кореї.