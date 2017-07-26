Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США планують нові санкції проти китайских фірм, що працюють з КНДР

Середа, 26 липня 2017, 06:36

Нові санкції США, спрямовані на обмеження програм озброєння Північної Кореї, що включають заходи проти китайських фінансових установ, можна очікувати "досить скоро".

Про це заявила помічник державного секретаря у Східній Азії Сьюзан Торнтон, пише Reuters.

"Ми працювали над створенням нового списку суб'єктів, які, на нашу думку, порушують ... Я думаю, ви побачите щось досить швидко, так", - заявила Торнтон, відповідаючи на питання, чи варто очікувати запровадження санкцій протягом найближчих 30 днів.

Торнтон зазначила, що Сполучені Штати  віддали б перевагу співпраці з Китаєм щодо компаній, які ведуть справи з Північною Кореєю, порушуючи санкції США.

"Але ми прекрасно підготувались діяти самостійно", - сказала вона.

Торнтон також зазначила, що Вашингтон продовжує розглядати можливість повернути Північну Корею до списку держав спонсорів тероризму, з якого її було виключено в 2008 році в обмін на прогрес у переговорах щодо денуклеаризації.

За її словами, санкції вплинули на спроможність Північної Кореї отримати матеріали для своїх програм з озброєння, але не сповільнили тестування ракет, оскільки велика кількість продукції для цієї програми виробляється на місці.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм про це", - сказала вона. "Ми продовжуємо намагатися уразити джерела, зокрема, тверду валюту, фінансування, але ...  стає все складніше та складніше зупинити подібну діяльність в Північній Кореї".

Американські чиновники повідомляли у цьому місяці, що адміністрація Трампа може накласти нові санкції на малі китайські банки та інші фірми, що займаються бізнесом з Пхеньяном протягом декількох тижнів.

Посол Китаю в Вашингтоні Куі Тянькай заявив, що санкції проти китайських фірм є "неприйнятними" і "суттєво погіршили" співпрацю щодо Північній Кореї.

Теми: Північна КореясанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Північна Корея
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Кім Чен Ин прагне зміцнення стратегічної співпраці з Росією
Останні новини
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
09:26
У Давосі анонсували візит Зеленського
09:07
фото, відеоПід Петербургом велика пожежа - палають 50 тисяч "квадратів" складу
08:51
Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі
08:35
фотоУ центрі окупованого Бердянська пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: