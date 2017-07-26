Сенат отменил вызов Манафорта для дачи показаний о вмешательстве РФ

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Среда, 26 июля 2017, 07:33

Сенат США отменил повестку, которая заставила бы Пола Манафорта, бывшего менеджера кампании президента Дональда Трампа, предстать перед следственным комитетом для допроса по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Об этом сообщает Reuters.

Манафорт собирается "продолжить дискуссии" со следователями Сената, сообщил агентству источник, знакомый с этой проблемой.

Другой источник заявил, что повестка была отменена, поскольку комитет еще не согласовал с Манафортом документ, который будет опубликован после его выступления.

Как сообщалось, Манафорт должен был дать показания следственному комитету Сената США о встрече с российским юристом Натальей Весельницкой, которая якобы предлагала предоставить команде Трампа компромат на Хиллари Клинтон..

Как известно, эта встреча состоялась в июне прошлого года. Кроме Манафорта, на ней присутствовали старший сын Дональда Трампа Дональд Трамп-младший и зять американского президента Джаред Кушнер.

Кушнер встретился с членами комитета в понедельник. На встрече он публично отрицал сговор с Россией, но подтвердил четыре контакта с российской стороной.

Напомним, комитет по разведке Сената США расследует вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года.

Темы: Трамп США Манафорт
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